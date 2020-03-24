2020-03-24T07:31:12+03:00
Общество

Тюменская компания незаконно добывала песок

Руководителя оштрафовали на крупную сумму
Вадим Бегун
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Тюменская компания незаконно добывала песок. Фото - pixabay.com.Тюменская компания незаконно добывала песок. Фото - pixabay.com.
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В Голышманово руководителя организации оштрафовали за нарушения при добыче песка. Компания не прошла проверку соблюдения законодательства о недрах, которую устроила прокуратура района совместно со специалистами регионального департамента недропользования и экологии.

– Установлено, что ООО «Вертикаль» добывало песок, супесь и глину в месте, не предусмотренном лицензией. Кроме того, вовремя не предоставило в департамент правоустанавливающие документы на земельный участок, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела департамент недропользования и экологии области подверг руководителя штрафу в размере 22 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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