2020-03-24T06:23:36+03:00
Общество

В самом центре Тюмени на полтора часа отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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В самом центре Тюмени на полтора часа отключат светофоры. Фото - pixabay.com.В самом центре Тюмени на полтора часа отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 24 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.

Так, с 15.00 до 16.30 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Республики и Максима Горького.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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