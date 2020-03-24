Погода на 24 марта в Тюмени: снова плюс

24 Март 2020 2020-03-24T05:11:05+03:00

Весь день будет ясно

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 марта, утро в Тюмени будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 8–9 градусов, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 3–4 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. Как известно, март – это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление.

В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. «Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло». В это время начинается раннее сокодвижение березы.

ИСТОЧНИК KP.RU