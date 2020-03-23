2020-03-23T15:48:31+03:00
Недвижимость

ТОДЭП продолжит ремонтировать дорогу к деревне Муллаши

Работы должны завершиться в середине октября этого года
Вадим Бегун
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ТОДЭП продолжит ремонтировать дорогу к деревне Муллаши. Фото - ГУ строительства ТО.ТОДЭП продолжит ремонтировать дорогу к деревне Муллаши. Фото - ГУ строительства ТО.
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На двух участках дороги регионального значения «Подъезд к деревне Муллаши» в Тюменском районе проведут ямочный ремонт. Работы начнутся с наступлением положительных температур.

– Сообщение о несоответствующем нормативу дорожном покрытии появились накануне, 22 марта, в социальных сетях Тюменского муниципального района. На условиях анонимности пользователь отметил ямы на участках дорог. Вся информация незамедлительно была передана собственнику дороги, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также добавили, что эта дорога включена в программу ремонта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году ремонт здесь пройдет на трехкилометровом участке (с 10 по 13 километр).

Также стало известно, что контракт заключен с АО «ТОДЭП». Все работы должны завершиться до 15 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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