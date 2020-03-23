Администрация Ялуторовска выплатит горожанину крупную сумму за упавшее на авто дерево

23 Март 2020 2020-03-23T14:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ялуторовске рассмотрели гражданское дело по иску местного жителя к администрации города и к одной из управляющих компаний. Мужчина требовал деньги за разбитый автомобиль.

– Летом 2019 года на припаркованную возле дома машину упало дерево, в результате чего авто получило механические повреждения. Для проведения восстановительного ремонта необходимо было потратить более 232 тысяч рублей. Эти деньги нужны были для покупки запасных частей и расходных материалов, а также на оплату самого ремонта, – рассказали в пресс-службе Ялуторовского районного суда.

В ведомстве отметили, что исковые требования гражданина удовлетворены частично. С администрации города взыскали 136 082 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 403 рубля. Вины управляющей компании в инциденте не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU