2020-03-23T14:29:13+03:00
Общество

В Тюмени проверят систему оповещения о ЧС

В городе зазвучат сирены
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени проверят систему оповещения о ЧС. Фото - pixabay.com.В Тюмени проверят систему оповещения о ЧС. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени завтра, 24 марта, будет звучать сирена. В городе проверят централизованную систему оповещения.

– С 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, – сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

В ведомстве отметили, что после сигнала «Внимание! Всем!» тюменцам следует включить радио или ТВ и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24