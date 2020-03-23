Упавшая в обморок на работе тюменка перепугала своих коллег

23 Март 2020 2020-03-23T14:37:55+03:00

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В Тюмени прямо на работе 31-летняя женщина упала в обморок. Коллеги сильно перепугались: горожанка находилась без сознания целую минуту.

Очнувшись, женщина почувствовала слабость и головокружение. Спустя несколько минут она рассказала прибывшим медикам, что уже не в первый раз теряет сознание. После снятия ЭКГ пациентку доставили в медицинское учреждение.

– Очевидцу такой ситуации необходимо проверить у пострадавшего пульс и дыхание. При их наличии человеку надо придать устойчивое боковое положение, чтобы не запал язык. Далее вызываем скорую помощь. Если до прибытия медиков исчезли дыхание и пульс, приступайте к реанимации: 30 надавливаний на грудину с глубиной 5-6 сантиметров, частота – две компрессии в секунду, затем – два вдоха, – сообщил врач скорой медицинской помощи.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 360 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 644 вызова, остальные – в неотложной. В стационары доставлены 585 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU