Тюменские автоинспекторы ночью гонялись за пьяным рыбаком на «Инфинити»

23 Март 2020 2020-03-23T14:12:14+03:00

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В Тюмени сегодня, 23 марта, местные автоинспекторы задержали водителя «Инфинити», который разъезжал по ночным улицам в состоянии алкогольного опьянения. Однако им пришлось изрядно «попотеть»: мужчина, заметив патрульный автомобиль ДПС в районе развязки улиц Федюнинского и Мельникайте, развернулся и резко нажал на газ.

Сотрудники ГИБДД преследовали иномарку, едущую на большой скорости по объездной дороге, а затем по улице Интернациональной. В районе кольцевой развязки улиц Московский Тракт и Калинина нарушитель наехал на бордюр, из-за чего разбортовались правые колеса. Водитель выбежал из машины и попытался скрыться, но далеко уйти ему не удалось.

– От прохождения освидетельствования на алкоголь 31-летний горожанин отказался, и пояснил, что ехал на рыбалку. Ранее пьяным за рулем не задерживался, – уточнили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в поселке Боровский задержали трех автомобилистов, которые отправились пьяными на работу. Всего же за минувшие выходные отстранили от управления транспортом 55 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU