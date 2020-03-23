Владимир Чейметов: «Коронавирус человека не представляет угрозы для домашних животных»

23 Март 2020 2020-03-23T13:25:45+03:00

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Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов заявил, что появившаяся в СМИ информация об эпидемии коронавируса у домашних животных в регионе не соответствует действительности. По его словам, коронавирус человека не представляет угрозы для питомцев.

– Коронавирусные инфекции возникли не вчера, этот тип заболеваний известен многие годы. Домашние животные, например кошки, действительно, могут болеть некоторыми видами коронавирусов. Эти заболевания лечатся, от них есть вакцина, животное можно привить. Но COVID-19 не имеет ничего общего с инфекциями, поражающими домашних животных. Это абсолютно разные типы заболеваний, не имеющие отношения друг к другу. Никаких оснований для беспокойства нет, – заявил Владимир Чейметов.

Замглавы области подчеркнул, что коронавирусные инфекции, поражающие домашних питомцев, также не опасны для человека. Кошки и собаки не подвержены человеческому COVID-19 и не являются его разносчиками.

Также стало известно, никакого роста количества обращений по поводу заболевания коронавирусом животных в областном центре не наблюдается. Это сообщает пресс-служба Тюменской городской ветеринарной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU