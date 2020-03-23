2020-03-23T12:45:09+03:00
Коронавирус Covid-19

МТС выделила сверхбыстрые облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса

Вадим Бегун
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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» присоединился к глобальному проекту под названием Folding@Home, который занимается изучением коронавируса. Провайдер #CloudMTS выделил облачные ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы нового вируса и поиска терапевтических средств.

Стало известно, что эти ресурсы позволят совершать вычислительные операции со скоростью до 3,6 петафлопса. В настоящее время проект привлекает вычислительные мощности со всего мира для компьютерного моделирования работы молекул белка, которые участвуют в подавлении COVID-19 иммунной системы.

– В текущей ситуации важно объединять усилия, чтобы сохранить жизни и здоровье людей. Мы решили присоединиться к проекту, который работает над изучением вируса COVID-19 и поиском лекарства от него. Проект является открытым, любой желающей может поделиться вычислительными мощностями и внести свой вклад в борьбу с новым вирусом, – рассказал директор облачного направления МТС Олег Мотовилов.

Провайдер предоставил мощности на базе графических ускорителей NVIDIA Tesla V100d 32Gb, которые объединены высокоскоростной сетью в 100 гигабит. Это позволит добавить вычислительной мощности проекту Folding@Home, к которому подключаются исследовательские лаборатории и предоставляют данные для вычислений.

СПРАВКА «КП»

Проект Folding@Home представляет собой платформу распределенных вычислений для проведения компьютерного моделирования. Он оказывает технологическую помощь исследователям, предоставляя вычислительные мощности. Сейчас в экспериментах по поиску лекарства от коронавируса участвуют лаборатории Bowman lab, Chodera lab, Voelz lab.

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