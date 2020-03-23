Шапки – в шкаф! В Тюмени потеплеет до +8

23 Март 2020 2020-03-23T12:42:11+03:00

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В Тюмени на этой неделе потеплеет до плюс 8 градусов. Однако просто так насладиться погодой не удастся: в один из дней ожидается сильный ветер и снег с дождем.

Так, теплеть в городе начнет уже со среды, 25 марта. В этот день температура воздуха поднимется с минус 12 ночью до плюс двух днем. Правда, в ночь на четверг будет все так же морозно – минус 8.

В четверг станет теплее на один градус. В этот день ожидается юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью восемь метров в секунду. Его порывы достигнут 15 метров в секунду. Также стоит ждать небольшого снега и переменную облачность.

В пятницу на смену снегу придет снег с дождем, ветер утихнет до шести метров секунду. А вот выходные наконец выдадутся солнечными и теплыми. Так, в субботу воздух прогреется до четырех градусов выше нуля, а в воскресенье – до восьми.

Что касается следующей недели, то на улице станет еще теплее: в начале апреля тюменские синоптики прогнозируют потепление до плюс 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU