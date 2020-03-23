Тюменский депздрав прокомментировал информацию об отсутствии в больницах пробирок для забора крови

23 Март 2020 2020-03-23T11:41:27+03:00

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Тюменцы пожаловались, что в одной из поликлиник закончились пробирки для забора крови. Горожане предположили, что подобная ситуация могла сложиться и в других медицинских учреждениях областного центра.

– Действительно, в одной из поликлиник допустили нарушение по учету и заказу необходимого количества пробирок. Из-за этого сегодня, 23 марта, утром возник перебой с забором стандартных анализов, проводимых планово, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время нарушение оперативно устранили: пробирки доставлены, заборы анализов производится в прежнем режиме.

В департаменте заверили: в других медицинских учреждениях все есть в полном объеме, с забором анализов проблем не было.

ИСТОЧНИК KP.RU