2020-03-23T11:41:27+03:00
Здоровье

Тюменский депздрав прокомментировал информацию об отсутствии в больницах пробирок для забора крови

Нарушение было устранено
Вадим Бегун
Поделиться:
В тюменскую поликлинику привезли пробирки для забора крови. Фото - pixabay.com.В тюменскую поликлинику привезли пробирки для забора крови. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменцы пожаловались, что в одной из поликлиник закончились пробирки для забора крови. Горожане предположили, что подобная ситуация могла сложиться и в других медицинских учреждениях областного центра.

– Действительно, в одной из поликлиник допустили нарушение по учету и заказу необходимого количества пробирок. Из-за этого сегодня, 23 марта, утром возник перебой с забором стандартных анализов, проводимых планово, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время нарушение оперативно устранили: пробирки доставлены, заборы анализов производится в прежнем режиме.

В департаменте заверили: в других медицинских учреждениях все есть в полном объеме, с забором анализов проблем не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области строятся объекты, за которые проголосовали жители
Шапки – в шкаф! В Тюмени потеплеет до +8
МТС выделила сверхбыстрые облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса
Тюменский общественник оценил поправки в Конституцию о роли НКО
Тюменский депздрав прокомментировал информацию об отсутствии в больницах пробирок для забора крови
В Тюмень привезли популярных у горожан пиявок
Тюменцев напугали информацией о мониторинге всех социальных сетей
Жители Тюменской области могут подать заявление о начале ИЖС в электронном виде
В Тюменской области водитель вездехода насмерть задавил своего напарника
В тюменском аэропорту женщина накинулась на полицейского, защищая курящую мать
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 36 пожаров
Такси перевернулось на тюменской трассе: есть пострадавшие
В Тюмени прозвучат звуки сирены
Тюменского бизнесмена оштрафовали за заросший сорняками участок земли
Мужчина без водительского удостоверения управлял тюменской маршруткой
Юный тюменец пытался угнать авто, пока не пришел хозяин
Погода на 23 марта в Тюмени: в ожидании тепла
В инфекционной больнице карантин завершился для 15 тюменцев
Тюменские дачники усиленно готовятся к сезону
Автоинспекторы Тюмени приготовились к каникулам школьников
Звук сирены прозвучит для тюменцев