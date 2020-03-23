В Тюмень привезли популярных у горожан пиявок
Специалисты тюменского Россельхознадзора досмотрели две партии медицинских пиявок. Как известно, лечение пиявками пользуется широким спросом у местного населения.
– Первые 2,5 тысячи экзотических целительниц прибыли с биофабрики Санкт-Петербурга, еще три тысячи – из московского Международного центра медицинской пиявки. Живой груз доставлен в адрес Тюменского аптечного торгового дома, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что оттуда пиявки разойдутся по медицинским учреждениям области. Также там отметили, что гирудотерапия давно уже пользуется популярностью у жителей региона.
На всю экзотику были представлены сопроводительные документы, гарантирующие безопасность для ветеринарного благополучия региона. Управление дало разрешение на ввоз пиявок.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы привозят немало экзотической для северных широт живности. Так, в местном аэропорту были замечены приматы.
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ИСТОЧНИК KP.RU