23 Март 2020 2020-03-23T12:06:53+03:00

В Тюмень привезли популярных у горожан пиявок. Фото - pixabay.com.

Живой груз доставили из Санкт-Петербурга и Москвы

Изменить размер текста: A A

Специалисты тюменского Россельхознадзора досмотрели две партии медицинских пиявок. Как известно, лечение пиявками пользуется широким спросом у местного населения.

– Первые 2,5 тысячи экзотических целительниц прибыли с биофабрики Санкт-Петербурга, еще три тысячи – из московского Международного центра медицинской пиявки. Живой груз доставлен в адрес Тюменского аптечного торгового дома, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что оттуда пиявки разойдутся по медицинским учреждениям области. Также там отметили, что гирудотерапия давно уже пользуется популярностью у жителей региона.

На всю экзотику были представлены сопроводительные документы, гарантирующие безопасность для ветеринарного благополучия региона. Управление дало разрешение на ввоз пиявок.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы привозят немало экзотической для северных широт живности. Так, в местном аэропорту были замечены приматы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменский бизнесмен купил себе двух обезьян

Животные уже получили сибирскую прописку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU