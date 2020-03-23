2020-03-23T12:04:43+03:00
Общество

Тюменский общественник оценил поправки в Конституцию о роли НКО

По его мнению, это подчеркнет важность участия гражданских институтов в развитии страны
Есен Абилькенов
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Есенгалий Ибраев подчеркнул важность государственной поддержки НКО. Фото: сайт Национально-культурной автономии казахов Тюменской областиЕсенгалий Ибраев подчеркнул важность государственной поддержки НКО. Фото: сайт Национально-культурной автономии казахов Тюменской области
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Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки о деятельности некоммерческих организаций в формировании социальной политики фактически будет означать признание роли «третьего сектора» в развитии страны. Об этом сказал президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Он отметил, что таким образом общественность при поддержке органов власти, одобривших пакет предложенных поправок, подчеркивает статус России как социального государства, в котором общественные институты должны играть важную роль.

– Поправки в Конституцию России укрепят роль гражданского общества. Так, изменения в статью 114 основного закона – это фактически признание роли «третьего сектора» в стране. Новые поправки не только призваны поддержать и развивать добровольчество и волонтерство, но обеспечивают участие НКО в выработке и проведении государственной политики. Это важное изменения во взаимоотношениях государства и общества.

На мой взгляд, главный посыл этих изменений – обеспечить дальнейшее развитие России как социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества в выработке важнейших государственных решений.

Сегодня значительная активная часть граждан занимается общественной работой: благотворительностью, правозащитной деятельностью, гармонизацией межнациональных отношений, военно-патриотическим воспитанием и реализацией других общественно значимых проектов. Поправки закрепят партнерство общества и государства на самом высоком уровне, – подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Напомним, в поправках к статье 114 Конституции РФ говорится об обязанности правительства в осуществлении меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, их участии в выработке и проведении государственной политики. Также новая редакция предполагает осуществление государственных мер по поддержке волонтерской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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