Тюменцев напугали информацией о мониторинге всех социальных сетей

23 Март 2020 2020-03-23T11:21:31+03:00

В очередной раз в интернете распространяют так называемые фейки

Изменить размер текста: A A

Тюменцев напугали информацией о том, что с сегодняшнего дня, 23 марта, за «шуточки и картинки с приколами будут штрафовать до 20 МРП». Кроме того, шутникам положен арест. Вычислять их якобы будут посредством мониторинга всех социальных сетей. Однако это оказалось очередным фейком, сведения не соответствуют действительности.

– За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность. Это влечет за собой штраф от 30 до 100 тысяч рублей, – пояснили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

В Управлении МВД по Тюменской области призвали проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

В очередной раз в интернете распространяют так называемые фейки. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что первый из двух пациентов, у которого был обнаружен коронавирус, чувствует себя нормально. Информация о его смерти, появившаяся в СМИ, является ложной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Информация о смерти больного коронавирусом в Тюмени оказалась фейком

Мужчина чувствует себя нормально (подробнее)

Тюменцев предупреждают: фейки о коронавирусе наказуемы

Общественность призывают быть менее доверчивой к случайным слухам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU