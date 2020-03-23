2020-03-23T11:21:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцев напугали информацией о мониторинге всех социальных сетей

В очередной раз в интернете распространяют так называемые фейки
Вадим Бегун
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Тюменцев напугали информацией о мониторинге всех социальных сетей. Фото - pixabay.com.Тюменцев напугали информацией о мониторинге всех социальных сетей. Фото - pixabay.com.
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Тюменцев напугали информацией о том, что с сегодняшнего дня, 23 марта, за «шуточки и картинки с приколами будут штрафовать до 20 МРП». Кроме того, шутникам положен арест. Вычислять их якобы будут посредством мониторинга всех социальных сетей. Однако это оказалось очередным фейком, сведения не соответствуют действительности.

– За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность. Это влечет за собой штраф от 30 до 100 тысяч рублей, – пояснили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

В Управлении МВД по Тюменской области призвали проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

В очередной раз в интернете распространяют так называемые фейки. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

В очередной раз в интернете распространяют так называемые фейки. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что первый из двух пациентов, у которого был обнаружен коронавирус, чувствует себя нормально. Информация о его смерти, появившаяся в СМИ, является ложной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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