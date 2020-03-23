Тюменцев напугали информацией о мониторинге всех социальных сетей
Тюменцев напугали информацией о том, что с сегодняшнего дня, 23 марта, за «шуточки и картинки с приколами будут штрафовать до 20 МРП». Кроме того, шутникам положен арест. Вычислять их якобы будут посредством мониторинга всех социальных сетей. Однако это оказалось очередным фейком, сведения не соответствуют действительности.
– За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность. Это влечет за собой штраф от 30 до 100 тысяч рублей, – пояснили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
В Управлении МВД по Тюменской области призвали проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.
В очередной раз в интернете распространяют так называемые фейки. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что первый из двух пациентов, у которого был обнаружен коронавирус, чувствует себя нормально. Информация о его смерти, появившаяся в СМИ, является ложной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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