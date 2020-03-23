23 Март 2020 2020-03-23T12:42:43+03:00

В Тюменской области строятся объекты, за которые проголосовали жители. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.

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В Тюменской области идет работа по строительству объектов, которые выбрали сами жители региона. Рейтинговое голосование состоялось 18 марта в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно проводилось в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске и Тюменском муниципальном районе.

Было отобрано 27 объектов, на семнадцати уже завершены работы по благоустройству и приведению в порядок территорий. В селах Онохино, Салаирка, Успенка, деревня Нариманова, поселках Новотарманский и Московский Тюменского района обустроены спортивные и детские площадки.

В селе Ямбаево и Чикча капитально отремонтировали детские сады. Мини-футбольные площадки появились в Созоново, Каменке и поселке Андреевский. В селе Богандинское открылся новый культурно-досуговый центр. Закончены строительные работы по возведению спортивного комплекса в селе Мальково, скоро он примет первых посетителей.

– В Тюменской области накоплен богатый опыт выстраивания открытого диалога с жителями по самым разным направлениям развития муниципалитетов и микрорайонов. Такое конструктивное общение позволяет нам качественно решать многие вопросы, принимать эффективные решения, отвечающие потребностям людей, – заявил глава региона Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU