23 Март 2020 2020-03-23T09:55:28+03:00

В Тюменской области водитель вездехода насмерть задавил своего напарника. Фото - СК по Тюменской области.

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В Уватском районе произошла трагедия. 38-летний житель Омской области насмерть переехал на многотонной машине своего напарника.

– По версии следствия, 14 марта вечером на территории буровой установки, расположенной в Уватском районе, второй водитель гусеничного вездехода отцеплял трос сзади вездехода, к которому крепился гусеничный тягач. В это время подозреваемый, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, чтобы ослабить трос, и наехал на потерпевшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что от полученных повреждений мужчина скончался на месте. Следователи закрепили доказательственную базу: осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU