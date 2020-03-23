Жители Тюменской области могут подать заявление о начале ИЖС в электронном виде

23 Март 2020 2020-03-23T10:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области стала доступна услуга по направлению электронного заявления о начале индивидуального жилищного строительства. Ранее ею могли воспользоваться только жители областного центра и Тюменского района, а сейчас география расширилась.

Так, с марта 2020 года подать заявление в электронном виде о начале ИЖС могут ишимцы, тоболяки, ялуторовчане, а также жители следующих районов Тюменской области и городских округов: Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Сладковский, Упоровский, Уватский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский и Заводоуковский городской округ.

В электронном уведомлении необходимо указать данные о будущем строительстве. Результат по услуге также будет доступен в электронном виде на портале.

Напомним, что при подготовке к постройке дома на земельном участке необходимо подавать уведомления о начале индивидуального жилищного строительства. Это касается всех, у кого есть земельный участок и на нем планируется построить дом, и тех, кто уже строит дом по оформленному разрешению и будет вводить его в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU