Жители Тюменской области могут подать заявление о начале ИЖС в электронном виде
В Тюменской области стала доступна услуга по направлению электронного заявления о начале индивидуального жилищного строительства. Ранее ею могли воспользоваться только жители областного центра и Тюменского района, а сейчас география расширилась.
Так, с марта 2020 года подать заявление в электронном виде о начале ИЖС могут ишимцы, тоболяки, ялуторовчане, а также жители следующих районов Тюменской области и городских округов: Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Сладковский, Упоровский, Уватский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский и Заводоуковский городской округ.
В электронном уведомлении необходимо указать данные о будущем строительстве. Результат по услуге также будет доступен в электронном виде на портале.
Напомним, что при подготовке к постройке дома на земельном участке необходимо подавать уведомления о начале индивидуального жилищного строительства. Это касается всех, у кого есть земельный участок и на нем планируется построить дом, и тех, кто уже строит дом по оформленному разрешению и будет вводить его в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК KP.RU