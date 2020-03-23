В тюменском аэропорту женщина накинулась на полицейского, защищая курящую мать

23 Март 2020 2020-03-23T09:20:49+03:00

В тюменском аэропорту женщина накинулась на полицейского. Фото - Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Белгородской области. Женщину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

– 19 марта днем сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Рощино на входе в здание аэропорта увидели двух женщин, одна из которых курила. За курение в неположенном месте ей предложили проследовать в дежурную часть для составления административного протокола. Однако та ответила категорическим отказом, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Дочь нарушительницы пошла дальше: она применила насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, находящегося в форменном обмундировании.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников транспортной полиции и очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного стражу порядка. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU