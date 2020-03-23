Такси перевернулось на тюменской трассе: есть пострадавшие

23 Март 2020 2020-03-23T08:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе Тюмень – Екатеринбург в субботу, 21 марта, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь съехало в кювет и перевернулось такси. Сейчас пострадавшие ищут свидетелей аварии.

Как рассказывают сами участники дорожного инцидента, автомобиль «Мерседес» подрезал машину, на которой они передвигались, ударив в переднее крыло. В результате такси с пассажирами съехало на обочину в сторону леса.

«Пострадали два человека, я и водитель. У него перелом ноги, у меня – перелом таза и множество ушибов спины, лица», – пишет в социальных сетях участник дорожной аварии.

В пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что в настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU