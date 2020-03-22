2020-03-22T19:40:34+03:00
Общество

В инфекционной больнице карантин завершился для 15 тюменцев

Врачи: «Ни у кого из них не было инфекции»
Руслан Савинов
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В инфекционной больнице карантин завершился для 15 тюменцев. Фото: Савинов Руслан.В инфекционной больнице карантин завершился для 15 тюменцев. Фото: Савинов Руслан.
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Из обсервации областной инфекционной клинической больницы сегодня, 22 марта, выписали тех, кто находился на карантине после контакта с первым заболевшим коронавирусом тюменцем. Об этом стало известно от оперативного штаба Тюменской области по профилактике COVID-19.

– Ни у кого из них не было симптомов инфекции. Однако не менее 14 дней карантина были обязательными. Все эти дни они чувствовали себя хорошо, а анализы дали отрицательные результаты, – пояснили специалисты.

Известно, что сейчас 15 человек могут отправиться по домам. Врачи поблагодарили их за ответственное отношение к здоровью своему и окружающих.

Напомним, что в условиях повышенной готовности региона жителям рекомендовано избегать мест массового посещения людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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