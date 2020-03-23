Тюменского бизнесмена оштрафовали за заросший сорняками участок земли

23 Март 2020 2020-03-23T07:55:41+03:00

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В Заводоуковском районе обнаружили заброшенный земельный участок сельхозназначения площадью 250 тысяч квадратных метров. Территория заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

За нарушение земельного законодательства индивидуального предпринимателя Шабалина С. Б. привлекли к административной ответственности. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей.

– Ему было выдано предписание в установленный срок привести земельный участок в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Однако Шабалин обжаловал постановление и предписание ведомства в арбитражном суде. Решением суда заявленные требования предпринимателя были удовлетворены, – рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

Позже восьмой арбитражный суд отменил решение суда первой инстанции, но бизнесмен все не успокаивался и подал в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа кассационную жалобу об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении. Однако и в этом случае суд оставил постановление и предписание ведомства без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU