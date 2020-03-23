2020-03-23T07:58:16+03:00
Происшествия

Юный тюменец пытался угнать авто, пока не пришел хозяин

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Юный тюменец пытался угнать авто, пока не пришел хозяин. Скриншот из видео УМВД по городу Тюмени.Юный тюменец пытался угнать авто, пока не пришел хозяин. Скриншот из видео УМВД по городу Тюмени.
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В тюменскую полицию поступило сообщение от владельца отечественного автомобиля. Мужчина рассказал, что неизвестный пытался угнать машину. Злоумышленника нашли по камерам наблюдения.

– По версии следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения находился в районе Верхнего Бора. Заметив автомобиль, он проник в него через незапертую водительскую дверь и путем замыкания проводов завел транспорт. Однако угнать машину ему помешал вовремя вернувшийся хозяин машины, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Тогда подозреваемый успел скрыться, а потерпевший обратился в полицию. Доставленный в отдел фигурант пояснил, что хотел покататься на чужой машине.

В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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