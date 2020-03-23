Юный тюменец пытался угнать авто, пока не пришел хозяин
В тюменскую полицию поступило сообщение от владельца отечественного автомобиля. Мужчина рассказал, что неизвестный пытался угнать машину. Злоумышленника нашли по камерам наблюдения.
– По версии следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения находился в районе Верхнего Бора. Заметив автомобиль, он проник в него через незапертую водительскую дверь и путем замыкания проводов завел транспорт. Однако угнать машину ему помешал вовремя вернувшийся хозяин машины, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
Тогда подозреваемый успел скрыться, а потерпевший обратился в полицию. Доставленный в отдел фигурант пояснил, что хотел покататься на чужой машине.
В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU