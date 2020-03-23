Мужчина без водительского удостоверения управлял тюменской маршруткой

23 Март 2020 2020-03-23T08:00:24+03:00

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В Тюмени выявили 76 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и маршруток. Городские автоинспекторы подвели итоги надзорного мероприятия «Автобус», в ходе которого проверяли как маршрутный транспорт, так и авто, задействованное в перевозках людей не по маршруту.

– Выявлены грубые нарушения ПДД: два водителя автобуса на глазах сотрудников проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора. Другой сел за руль частного микроавтобуса, не имея водительского удостоверения. В четырех автобусах нашли технические неисправности, один из водителей превысил скорость во время движения, еще один не пропустил пешехода на зебре, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили: в массовом порядке водители автобусов и маршрутных такси не пристегиваются ремнями безопасности и нарушают правила пользования световыми приборами. Также стало известно о пяти нарушениях при использовании тахографов и о водителе, который выехал в поездку без отметки медицинского работника.

ИСТОЧНИК KP.RU