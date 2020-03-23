Погода на 23 марта в Тюмени: в ожидании тепла

23 Март 2020 2020-03-23T08:03:08+03:00

В Тюмени весь день будет ясно и морозно. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 23 марта, в Тюмени облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 9 градусов, днем – минус 1. Вечером столбики термометров покажут 6 – 8 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

23 марта отмечается день памяти мученика Кондрата (Кодрата). В старину была пословица, что в этот день «туман съедает снег», то есть указывает на приход тепла. Туман также указывал на теплую середину мая, а иней – на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня).

Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза. Рыбаки в этот день обращали внимание на весенние ручьи: если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.

ИСТОЧНИК KP.RU