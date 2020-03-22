Звук сирены прозвучит для тюменцев
В следующий вторник в городе Тюмени будет слышна сирена. Так состоится проверка централизованной системы оповещения.
- 24 марта 2020 года в период с 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, - поделились в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
Добавим, что после сигнала «Внимание! Всем!» необходимо включить радио или ТВ и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU