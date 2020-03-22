2020-03-22T16:24:46+03:00
Общество

Звук сирены прозвучит для тюменцев

Сигнал «Внимание! Всем!» услышат все
Руслан Савинов
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Звук сирены прозвучит для тюменцевЗвук сирены прозвучит для тюменцевФото: pixabay.com
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В следующий вторник в городе Тюмени будет слышна сирена. Так состоится проверка централизованной системы оповещения.

- 24 марта 2020 года в период с 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, - поделились в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Добавим, что после сигнала «Внимание! Всем!» необходимо включить радио или ТВ и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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