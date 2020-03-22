2020-03-22T17:43:05+03:00
Общество

Тюменские дачники усиленно готовятся к сезону

На подоконниках - рассада, а на участках - растаявший снег
Руслан Савинов
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Тюменские дачники усиленно готовятся к сезону. Фото: Савинов Руслан.Тюменские дачники усиленно готовятся к сезону. Фото: Савинов Руслан.
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Ранняя и затяжная весна уже полностью вступила в свои права. По данным «Тюменская область сегодня», погода радует потеплениями и огорчает заморозками.

Эксперты говорят о том, что в марте перепады не закончатся. Поэтому необходимо быть особенно внимательными при высадке рассады в грунт.

- В конце марта можно посадить рассаду арбуза, дыни, кабачков, тыквы, баклажанов. У некоторых имеются обогреваемые теплицы. В них уже всходит зелень: салат, укроп, петрушка, лук. Кстати, первая зелень очень полезна для организма. Особенно ее рекомендуют есть пациентам с анемией, - рассказала дачный эксперт Людмила Петраченко.

Кроме того, если теплицы надежные, то можно посеять даже рассаду огурцов. Однако если планируется выращивать огурцы в открытом грунте или под укрытием, то торопиться не стоит: заморозки могут свести на нет все усилия по выращиванию рассады.

Добавим, что в конце марта можно привить деревья. Но делать это следует только специалистам или очень опытным садоводам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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