Тюменские дачники усиленно готовятся к сезону

22 Март 2020 2020-03-22T17:43:05+03:00

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Ранняя и затяжная весна уже полностью вступила в свои права. По данным «Тюменская область сегодня», погода радует потеплениями и огорчает заморозками.

Эксперты говорят о том, что в марте перепады не закончатся. Поэтому необходимо быть особенно внимательными при высадке рассады в грунт.

- В конце марта можно посадить рассаду арбуза, дыни, кабачков, тыквы, баклажанов. У некоторых имеются обогреваемые теплицы. В них уже всходит зелень: салат, укроп, петрушка, лук. Кстати, первая зелень очень полезна для организма. Особенно ее рекомендуют есть пациентам с анемией, - рассказала дачный эксперт Людмила Петраченко.

Кроме того, если теплицы надежные, то можно посеять даже рассаду огурцов. Однако если планируется выращивать огурцы в открытом грунте или под укрытием, то торопиться не стоит: заморозки могут свести на нет все усилия по выращиванию рассады.

Добавим, что в конце марта можно привить деревья. Но делать это следует только специалистам или очень опытным садоводам.

ИСТОЧНИК KP.RU