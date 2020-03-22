2020-03-22T16:37:07+03:00
Общество

Автоинспекторы Тюмени приготовились к каникулам школьников

Безопасная перевозка юных пассажиров на повестке дня
Руслан Савинов
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Автоинспекторы Тюмени приготовились к каникулам школьников. Фото: Савинов Руслан.Автоинспекторы Тюмени приготовились к каникулам школьников. Фото: Савинов Руслан.
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В дни школьных каникул сотрудники ГИБДД проведут большую работу с участниками дорожного движения. Индивидуальные беседы пройдут: на улицах, площадях и федеральных автодорогах в рамках социальной акции #КаникулыБезДТП.

Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей.

Отметим, что ГИБДД удалось стабилизировать статистику с детской аварийностью за последнее время.

- С начала 2020 года на дорогах области произошло 67 ДТП с участием детей, за тот же период минувшего года их было 71. Почти 90 % из этих аварий спровоцировали водители. Идет снижение дорожных аварий с участием детей-пассажиров, но число ДТП на пешеходных переходах, к сожалению, пока растет, - пояснили в региональной Госавтоинспекции.

Также с начала года сотрудники ГИБДД выявили почти 1800 нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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