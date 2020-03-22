Автоинспекторы Тюмени приготовились к каникулам школьников
В дни школьных каникул сотрудники ГИБДД проведут большую работу с участниками дорожного движения. Индивидуальные беседы пройдут: на улицах, площадях и федеральных автодорогах в рамках социальной акции #КаникулыБезДТП.
Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей.
Отметим, что ГИБДД удалось стабилизировать статистику с детской аварийностью за последнее время.
- С начала 2020 года на дорогах области произошло 67 ДТП с участием детей, за тот же период минувшего года их было 71. Почти 90 % из этих аварий спровоцировали водители. Идет снижение дорожных аварий с участием детей-пассажиров, но число ДТП на пешеходных переходах, к сожалению, пока растет, - пояснили в региональной Госавтоинспекции.
Также с начала года сотрудники ГИБДД выявили почти 1800 нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU