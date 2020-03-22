2020-03-22T15:23:32+03:00
Общество

Опасные участки железных дорог в Тюменском районе стали безопаснее

Установлено инновационное дорожное оборудование
Руслан Савинов
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Опасные участки железных дорог в Тюменском районе стали безопаснее. Фото: Савинов Руслан.Опасные участки железных дорог в Тюменском районе стали безопаснее. Фото: Савинов Руслан.
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В Тюменском районе как только нарушитель соберется переходить через ж/д пути, то теперь срабатывает голосовое предупреждение.

Отметим, что в РЖД принимают меры для снижения травматизма и гибели людей на путях.

Например, в границах станций Винзили и Подъем на опасных участках завершены работы по монтажу и настройке светозвукового оборудования. Устройство само включается и предупреждает об опасности перехода дороги в неположенном месте.

- При приближении человека к путям менее чем на десять метров автоматически срабатывает датчик движения и одновременно звучит предупреждение. Что примечательно, система сработает даже когда поездов нет на горизонте, - пояснили специалисты.

Кроме того, помимо «отпугивания» нарушителей срабатывает еще одна система - прибор начинает подавать световой сигнал для машинистов поездов о возможном нахождении человека на путях.

- Данное оборудование разработано, изготовлено и протестировано сотрудниками Свердловского регионального центра связи, - рассказала «Вслух.ру» пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина.

Добави, что в 2019 году в границах Тюменского региона СвЖД было травмировано 24 человека: 16 из них скончались. Среди основных причин трагедий - хождение по путям и пересечение путей в неположенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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