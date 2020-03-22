Жителям Тюмени порекомендовали, как выбрать хорошее такси
Свой профессиональный праздник День таксиста сегодня, 22 марта, многие из водителей отмечают на работе. По информации от «Тюменская область сегодня», именно сами таксисты знают, как лучше выбрать машину и сервис для поездок.
- Определяющими для тюменцев требованиями являются стоимость, время ожидания и культура общения водителей, - выразил мнение таксист с десятилетним стажем Алексей Зарецкий. – Я стараюсь всегда поддержать диалог с клиентом. Если вижу, что человек не настроен на разговор, то не лезу с расспросами. Некоторые клиенты берут сотовый номер и иногда переходят в категорию постоянных. Это лучший вариант, но подходит он тем, кто ездит примерно в одно и то же время.
При заказе такси выбирайте компании, ответственно относящиеся к своему имиджу. Во время разговора с диспетчером следует обязательно уточнить: цену на услугу, наличие или отсутствие дополнительных условий. К примеру, если на такси будут передвигаться дети до 12 лет или животные, то это нужно сообщить.
Добавим, что выбор стоит сделать в пользу современных автомобилей – на них передвигаться гораздо комфортнее.
ИСТОЧНИК KP.RU