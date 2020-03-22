Жителям Тюмени порекомендовали, как выбрать хорошее такси

22 Март 2020 2020-03-22T14:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Свой профессиональный праздник День таксиста сегодня, 22 марта, многие из водителей отмечают на работе. По информации от «Тюменская область сегодня», именно сами таксисты знают, как лучше выбрать машину и сервис для поездок.

- Определяющими для тюменцев требованиями являются стоимость, время ожидания и культура общения водителей, - выразил мнение таксист с десятилетним стажем Алексей Зарецкий. – Я стараюсь всегда поддержать диалог с клиентом. Если вижу, что человек не настроен на разговор, то не лезу с расспросами. Некоторые клиенты берут сотовый номер и иногда переходят в категорию постоянных. Это лучший вариант, но подходит он тем, кто ездит примерно в одно и то же время.

При заказе такси выбирайте компании, ответственно относящиеся к своему имиджу. Во время разговора с диспетчером следует обязательно уточнить: цену на услугу, наличие или отсутствие дополнительных условий. К примеру, если на такси будут передвигаться дети до 12 лет или животные, то это нужно сообщить.

Добавим, что выбор стоит сделать в пользу современных автомобилей – на них передвигаться гораздо комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU