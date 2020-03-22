Тюменцам рассказали, в чем плюсы небольших свадеб

22 Март 2020 2020-03-22T13:30:45+03:00

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Небольшая свадьба - это возможность не только сэкономить на обязательных тратах. Как отметили «АиФ - Западная Сибирь», это также дает возможность пообщаться с каждым гостем.

Напомним, что одной из мер карантина в Тюмени стало ограничение на количество людей на свадьбах: в ЗАГСе одновременно может находиться не более полусотни человек. На регистрацию можно приглашать только родственников и фотографа.

- Действительно, в тюменском ЗАГСе ограничили количество гостей на регистрации брака до 10 человек. Этот негласный запрет продлится как минимум до 10 апреля. В кафе и ресторанах города как правило, просят, чтобы было не больше 50 человек. Это среднее количество гостей и в данном случае идеально подходит под требования, - рассказала руководитель агентства современных праздничных технологий Анна Павлова..

Отметим, что плюс небольшой свадьбы в том, что молодожены могут лично пообщаться с каждым гостем. К тому же это экономия бюджета, меньше проблем с размещением приезжих гостей. Маленькую свадьбу организовать проще и дешевле без свадебного организатора.

Однако что делать тем, кто заранее планировал большую свадьбу на конец марта и начала апреля?

- Тут может быть два выхода: если все забронировано, оплачено, а деньги, ресторан или организаторы не хотят возвращать, то можно попробовать уменьшить количество гостей. Но тогда вам придется объяснять заранее приглашенным, почему приняли такое решение. Если же свадьба еще в стадии подготовки или неоплаты, то идеальным вариантом будет перенести торжество на другую дату, - рассказал организатор торжеств.

Добавим, если вы хотите на регистрации больше гостей, чем разрешено сейчас в ЗАГСе, то можно организовать выезд на природе, например, в Гилевской роще.

ИСТОЧНИК KP.RU