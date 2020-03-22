22 Март 2020 2020-03-22T12:15:35+03:00

За 2019 год в Тюменской области снизился уровень безработицы Фото: pixabay.com

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Тюменьстат проанализировал уровень занятости и безработицы в Тюменской области. С результатами подробно ознакомился «Вслух.ру».

- Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше была оценена ведомством путем выборочного обследования. По данным на декабрь 2019 года, к рабочей силе отнесли 725,8 тыс. человек. В их числе 698,5 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью, - пояснили в Тюменьстате.

Сообщается, что по сравнению с декабрем 2018 года уровень безработицы снизился на 0,5% и теперь равняется 3,8%.

По информации от департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 марта 2020 года, в регионе общий уровень общей безработицы составляет 4%, а уровень регистрируемой безработицы составляет 0,69%.

- 5 034 человека состояли на регистрационном учете в качестве безработных. 6 483 человека состоят на регистрационном учете в поисках подходящей работы. В областном банке 17 534 вакансий, из них 3 939 — в сфере строительства, - рассказали специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU