Начинающим фермерам Тюменского района помогут развивать агрохозяйство

22 Март 2020 2020-03-22T11:22:00+03:00

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В Тюменском районе продолжила действие программа «Начинающий фермер», помогающая жителям организовывать свое производство с самых первых шагов.

Пресс-служба главы Тюменского района привела пример фермера Динара Галиева. Его хозяйство от небольшого птичника доросло до двух ферм. Госпомощь в миллион рублей в 2016 году Галиев потратил на покупку трактора и молодняка крупного рогатого скота.

– Две фермы Динара Галиева сегодня населяют около сотни голов, порядка полутораста овец. На арендованном земельном участке в селе Аманадское площадью почти 1300 гектаров он устроил пастбище для выпаса скота и сенокосные угодья. С приходом тепла на птицеводческой ферме в поселке Богандинский появится молодняк гусей и уток, – рассказали кураторы программы «Начинающий фермер».

Известно, что останавливаться на достигнутом Динар не собирается.

– Будем и дальше расти и развиваться, – сказал фермер.

В 2020 году он планирует удобрить давно не обрабатывавшиеся земли. В агробизнесе его поддерживает и семья: часть хозяйства ведет старший сын.

– Динар разумно распорядился полученной господдержкой. И мы будем искать возможность помочь ему каким-то иным способом. Пусть таких аграриев в районе будет больше! – заявила после встречи с фермером глава района Светлана Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU