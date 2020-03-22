2020-03-22T11:22:00+03:00
Общество

Начинающим фермерам Тюменского района помогут развивать агрохозяйство

Уже есть примеры успешной поддержки
Руслан Савинов
Поделиться:
Начинающим фермерам Тюменского района помогут развивать агрохозяйство. Фото: Савинов Руслан.Начинающим фермерам Тюменского района помогут развивать агрохозяйство. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

В Тюменском районе продолжила действие программа «Начинающий фермер», помогающая жителям организовывать свое производство с самых первых шагов.

Пресс-служба главы Тюменского района привела пример фермера Динара Галиева. Его хозяйство от небольшого птичника доросло до двух ферм. Госпомощь в миллион рублей в 2016 году Галиев потратил на покупку трактора и молодняка крупного рогатого скота.

– Две фермы Динара Галиева сегодня населяют около сотни голов, порядка полутораста овец. На арендованном земельном участке в селе Аманадское площадью почти 1300 гектаров он устроил пастбище для выпаса скота и сенокосные угодья. С приходом тепла на птицеводческой ферме в поселке Богандинский появится молодняк гусей и уток, – рассказали кураторы программы «Начинающий фермер».

Известно, что останавливаться на достигнутом Динар не собирается.

– Будем и дальше расти и развиваться, – сказал фермер.

В 2020 году он планирует удобрить давно не обрабатывавшиеся земли. В агробизнесе его поддерживает и семья: часть хозяйства ведет старший сын.

– Динар разумно распорядился полученной господдержкой. И мы будем искать возможность помочь ему каким-то иным способом. Пусть таких аграриев в районе будет больше! – заявила после встречи с фермером глава района Светлана Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рассказали, в чем плюсы небольших свадеб
За 2019 год в Тюменской области снизился уровень безработицы
Начинающим фермерам Тюменского района помогут развивать агрохозяйство
Моржи Тюмени закроют сезон
В Тюмени продолжаются «Уроки цифры»
Тюменская «Багатица» получила почетное звание
Тюмень услышит звук сирены
Фестиваль «Сибирь мастеровая» развернется в Тюмени
Погода в Тюмени 22 марта: пасмурно и без осадков
Тюменским родителям рассказали, как проверить, готов ли их ребенок к школе
Тюменские полицейские задержали поджигателя, который в отместку сжег дом знакомых
Тюменцы все больше шлют посылки на Север
Тюменское хозяйство развело 19 тысяч кроликов
Тюменские школьники будут писать олимпиаду дистанционно
Массовый арт-моб проведут тоболяки 4 мая
На тюменские леса «выбросят» более 350 миллионов рублей
Ялуторовские модницы «наваляют» уникальную одежду и аксессуары
Для маленьких тюменцев проводят экоуроки