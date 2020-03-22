Начинающим фермерам Тюменского района помогут развивать агрохозяйство
В Тюменском районе продолжила действие программа «Начинающий фермер», помогающая жителям организовывать свое производство с самых первых шагов.
Пресс-служба главы Тюменского района привела пример фермера Динара Галиева. Его хозяйство от небольшого птичника доросло до двух ферм. Госпомощь в миллион рублей в 2016 году Галиев потратил на покупку трактора и молодняка крупного рогатого скота.
– Две фермы Динара Галиева сегодня населяют около сотни голов, порядка полутораста овец. На арендованном земельном участке в селе Аманадское площадью почти 1300 гектаров он устроил пастбище для выпаса скота и сенокосные угодья. С приходом тепла на птицеводческой ферме в поселке Богандинский появится молодняк гусей и уток, – рассказали кураторы программы «Начинающий фермер».
Известно, что останавливаться на достигнутом Динар не собирается.
– Будем и дальше расти и развиваться, – сказал фермер.
В 2020 году он планирует удобрить давно не обрабатывавшиеся земли. В агробизнесе его поддерживает и семья: часть хозяйства ведет старший сын.
– Динар разумно распорядился полученной господдержкой. И мы будем искать возможность помочь ему каким-то иным способом. Пусть таких аграриев в районе будет больше! – заявила после встречи с фермером глава района Светлана Иванова.
ИСТОЧНИК KP.RU