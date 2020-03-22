Моржи Тюмени закроют сезон

22 Март 2020 2020-03-22T10:07:59+03:00

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Тридцать «моржей» станут участниками фестиваля «Весенняя карусель» 29 марта. Они закроют зимний сезон. Об этом корреспонденту «Тюменской линии» рассказад председатель клуба «Моржи Тюмени» Сергей Белых.

- Программа состоит из трех дисциплин: плавание, кроссфит, стрельба из пневматической винтовки или лука, - пояснил Сергей Белых.

Известно, что встречать гостей будут по адресу: остановка «Биофак», улица Мусы Джалиля, 59а.

Добавим: клуб «Моржи Тюмени» открылся в 2015 году для людей абсолютно разного возраста. Некоторые «моржи» Тюмени выступали на всероссийских и международных соревнованиях.

- Профилактика коронавируса - это соблюдение мер предосторожности и закаливание. Мы постоянно работаем над укреплением иммунитета, - рассказал Белых.

ИСТОЧНИК KP.RU