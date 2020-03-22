В Тюмени продолжаются «Уроки цифры»

22 Март 2020 2020-03-22T09:14:38+03:00

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В Тюменской области в рамках нацпроекта «Образование» в центрах «Точка роста» прошли «Уроки цифры». Школьников учили безопасности во Всемирной паутине. Например, ученики Богандинской школы №1 стали участниками проекта, разработанном ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Ребята узнали, как создать надёжный пароль, как защититься от кражи аккаунтов и как распознать мошенников в интернете, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

По словам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Самохваловой, такие занятия повышают интерес детей к изучению основ программирования. Школьники с увлечением выполняли задания, старались пройти как можно больше уровней. Каждый из уроков проекта «Урок цифры» направлен на развитие цифровых знаний и навыков. В этом году уже прошли занятия по темам «Сети и облачные технологии», «Персональные помощники», «Большие данные».

ИСТОЧНИК KP.RU