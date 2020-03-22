2020-03-22T08:10:25+03:00
Общество

Тюмень услышит звук сирены

Рекомендуется включить радио или ТВ
Руслан Савинов
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Тюмень услышит звук сирены.Тюмень услышит звук сирены.Фото: pixabay.com
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В следующий вторник в Тюмени зазвучит сирена. С ее помощью проверят централизованную систему оповещения.

- 24 марта 2020 года в период с 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами Комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, - пояснили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Отметим, что услышав сигнал «Внимание! Всем!» необходимо включить радио или ТВ и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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