Тюмень услышит звук сирены

22 Март 2020 2020-03-22T08:10:25+03:00

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В следующий вторник в Тюмени зазвучит сирена. С ее помощью проверят централизованную систему оповещения.

- 24 марта 2020 года в период с 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами Комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, - пояснили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Отметим, что услышав сигнал «Внимание! Всем!» необходимо включить радио или ТВ и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU