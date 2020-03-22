Тюменская «Багатица» получила почетное звание

22 Март 2020 2020-03-22T08:14:28+03:00

Впереди еще много достижений

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Творческому коллективу Тюменского района, ансамблю казачьей песни «Багатица», присвоено звание «Народный коллектив любительского народного творчества».

По данным пресс-службы главы Тюменского района, ведущий голос ансамбля Марина Гуляева основала коллектив и руководит им с 2011 года.

«Багатица» согласно словарю казачьих терминов означает огонь, костер. На счету анасмбля участие и победы в конкурсах: «Наследники Ермака», «Благовест», «Мост дружбы» и многие другие.

Особая гордость ансамбля - концерт-спектакль «Шёл казак». Он с аншлагом состоялся в 2019 году на богандинской сцене.

- «Багатица» выступила совместно с омутинским танцевальным коллективом «Казачья вольница», руководитель - Евгений Метешкин. Концерт стал настоящим праздником казачьей культуры, коллективы раскрыли самобытные традиции казаков, - пояснили представители ансамбля.

Добавим, что останавливаться на достигнутом «Багатица» не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU