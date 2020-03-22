Тюменская «Багатица» получила почетное звание
Творческому коллективу Тюменского района, ансамблю казачьей песни «Багатица», присвоено звание «Народный коллектив любительского народного творчества».
По данным пресс-службы главы Тюменского района, ведущий голос ансамбля Марина Гуляева основала коллектив и руководит им с 2011 года.
«Багатица» согласно словарю казачьих терминов означает огонь, костер. На счету анасмбля участие и победы в конкурсах: «Наследники Ермака», «Благовест», «Мост дружбы» и многие другие.
Особая гордость ансамбля - концерт-спектакль «Шёл казак». Он с аншлагом состоялся в 2019 году на богандинской сцене.
- «Багатица» выступила совместно с омутинским танцевальным коллективом «Казачья вольница», руководитель - Евгений Метешкин. Концерт стал настоящим праздником казачьей культуры, коллективы раскрыли самобытные традиции казаков, - пояснили представители ансамбля.
Добавим, что останавливаться на достигнутом «Багатица» не собирается.
ИСТОЧНИК KP.RU