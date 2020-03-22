Фестиваль «Сибирь мастеровая» развернется в Тюмени

22 Март 2020 2020-03-22T07:06:26+03:00

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Около полутысячи участников планируется на фестивале народных промыслов и ремесел Тюменской области «Сибирь мастеровая». По данным информационного агентства «Тюменская линия», событие произойдет в Тюмени осенью 2020 года.

Авторы идеи уже приступили к подготовке:

- Начнем с создания положения о детском конкурс", — рассказала директор «Дом ремесел» Наталья Денисова.

Конкурс школьных работ в рамках фестиваля планируют провести до конца учебного года, а запустить уже в апреле. Задание сочетает в себе письменную работу и практику. Сначала необходимо подготовить сочинения на тему «Ремесло в моей семье». Ребята, пообщавшись со своими бабушками и дедушками, напишут, каким ремеслом владели их предки. Затем под присмотром старших школьникам предстоит изготовить изделие или его миниатюру.

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс в онлайн- режиме в сентябре:

- Мы выберем тематику, она будет обобщенной. На заданную тему конкурсанты должны выполнить работу за ограниченное время. Участие смогут принять мастерицы по лоскутному шитью, ткачихи, косторезы, резчики по дереву. Они должны создать настоящий шедевр за три-четыре часа, - рассказала Наталья Денисова.

Известно, что на фестивале будет действовать ремесленная ярмарка и проводится мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU