22 Март 2020 2020-03-22T05:05:16+03:00

Погода в Тюмени 22 марта: пасмурно и без осадков. Фото: Савинов Руслан.

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В воскресенье, 22 марта, в Тюмени пасмурно, днем без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -3...-6 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления, ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, похолодание, температура -6…-11, в юго-восточных районах -1…-6, днем местами небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура -1…-6, в Уватском районе до -11.

На Руси этот день называли «Сорок Сороков». По погоде отмечали: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение сорока дней. Теплый ветер же сулил дождливое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU