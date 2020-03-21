21 Март 2020 2020-03-21T20:26:11+03:00

Тюменским родителям рассказали, как проверить, готов ли их ребенок к школе Фото: pixabay.com

Психологи говорят, что навыки чтения, письма и счета – это лишь вершина айсберга

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Тюменские родители все встают перед дилеммой: готов ли ребенок к школе и отдать сейчас или подождать год?

Запись в первые классы стартовала еще в начале февраля, и многие родители уже воспользовались своим правом, выбрав лучшую школу для своего малыша. Но вот пора ли ребенку в школу, лучше проверить у психолога.

Специалисты отмечают, что навыки чтения, письма и счета – это лишь вершина айсберга. Такие умения развивают на многочисленных курсах. Но решающими факторами при определении готовности ребенка к школе должны стать учебная мотивация и способность ребенка управлять своим поведением.

Психолог Ольга Минакова заявляет, что родители часто не готовят детей к тому, что в школу они идут не развлекаться, а учиться. Маленькие дети не могут понять, зачем надо учиться. Поэтому родители должны построить мотивацию: кем хотим стать? какое будущее мы для себя видим? для чего мы учимся?

Не стоит спешить забирать у своего ребенка детство, делится мнением психолога «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU