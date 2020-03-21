Тюменские полицейские задержали поджигателя, который в отместку сжег дом знакомых

21 Март 2020 2020-03-21T17:21:12+03:00

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Два человека едва успели выпрыгнуть из дома, который поджег озлобленный знакомый. Преступление произошло в ночь с 19 на 20 марта в поселке Боровский.

По данным УМВД по Тюменской области, погорельцы ранее распивали спиртные напитки в компании со знакомым. Между хозяевами и гостем произошла ссора, после которой они выгнали его из своего жилища. Молодой человек предупредил, что в отместку за это сожжёт дом и сдержал слово. Огонь охватил единственный выход из помещения и спасаться пришлось через окно.

Подозреваемого, ранее неоднократно судимого 28-летнего мужчину сотрудники полиции задержали по месту жительства. Поджигатель сознался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU