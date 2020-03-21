2020-03-21T17:33:32+03:00
Общество

Тюменцы все больше шлют посылки на Север

Интернет-магазины становятся все более популярными
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы все больше шлют посылки на СеверТюменцы все больше шлют посылки на СеверФото: pixabay.com
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Посылочный объем в Тюменской области продолжает расти. Только в 2019 году тюменцы получили и отправили 1,2 млн посылок.

В пресс-службе УФПС Тюменской области рассказали, что 70% посылок граждане отправляют на север – в ХМАО и ЯНАО, остальные 30% – в основном по России. Вес посылок колеблется от 200 граммов до 20 кг, при допустимом до 31,5 кг.

Получают посылки тюменцы преимущественно из интернет-магазинов. При заказе на почте рекомендуют соблюдать правила, чтобы не пострадать от мошенников.

В первую очередь нужно убедиться в надежности интернет-магазина, особенно если речь идет о крупной покупке. Критерием надежности может служить высокий рейтинг в интернет-поисковиках, наличие на сайте полных юридических реквизитов, «физических» адресов и телефонов. Посмотрите отклики о конкретной компании, как долго их оставляют. Насторожить может предоплата банковским переводом на карту частного лица, вероятно, это обман.

«Почтой России» укажите регистрируемое отправление. Когда продавец сдаст заказ в почтовое отделение, у вас появится трек-номер для отслеживания посылки, советует «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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