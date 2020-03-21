2020-03-21T17:35:09+03:00
Общество

Тюменское хозяйство развело 19 тысяч кроликов

Количество зверьков растет в геометрической прогрессии
Алена Кульмухаметова
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Тюменское хозяйство развело 19 тысяч кроликовТюменское хозяйство развело 19 тысяч кроликовФото: pixabay.com
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«Три-четыре» килограмма диетического легкоусвояемого мяса – эту фразу из шутки российских комиков помнят многие. Тем временем мясо кролика пользуется все большей популярностью. Подтверждают это владельцы кролиководческого комплексе «Рощинский» из Тюменского района.

Всего за один год хозяйство увеличило поголовье на семь тысяч единиц. Сегодня на единственном в области специализированном агропромышленном предприятии выращивают 19 тысяч кроликов. Генеральный директор АКК «Рощинский» Николай Степанов рассказал, что на предприятии проводится модернизация старых клеток, которые не обновлялись с советских времён. В новом цехе модернизировали кормораздачу, реконструировали забойный цех.

На достигнутом кролиководы останавливаться не собираются. В ближайшем будущем они планируют провести модернизацию старого крольчатника, чтобы увеличить число посадочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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