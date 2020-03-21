2020-03-21T15:18:35+03:00
Общество

Тюменские школьники будут писать олимпиаду дистанционно

Сборная Тюменской области поучаствует в заключительном этапе всероссийской олимпиады не выезжая из региона
Мария Васильева
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Тюменские школьники будут писать олимпиаду дистанционноТюменские школьники будут писать олимпиаду дистанционноФото: pixabay.com
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Ежегодно площадками заключительных этапов олимпиады по разным предметам становились разные города страны. Нынче, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и для обеспечения защиты здоровья детей, главное интеллектуальное состязание пройдёт в дистанционном режиме.

Время проведения всех туров будет единым для всех регионов, а продолжительность каждого этапа составит не более 3 часов 50 минут. Техническое сопровождение олимпиады будет аналогично процедуре Единого государственного экзамена.

Как и прежде, оценивать работы участников будут столичные эксперты: работы ребят направят сканами. Разборы заданий и апелляции также пройдут по видеосвязи. Интересно, что в этом году у нашего региона рекордно большое количество финалистов – 55 ребят. Самой массовой дисциплиной стала математика: впервые наш регион по одному предмету будут представлять сразу 14 учеников! Стоит отметить, что для выхода на всероссийский этап недостаточно стать победителем на региональном уровне, нужно перешагнуть федеральную планку баллов.

Добавим, что всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный – всероссийский). Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, все преференции, которые даёт победа в заключительном этапе олимпиады, сохранятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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