2020-03-21T13:19:48+03:00
Общество

Массовый арт-моб проведут тоболяки 4 мая

Около 700 человек выстроятся в цифру 75
Алена Кульмухаметова
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Массовый арт-моб проведут тоболяки 4 маяМассовый арт-моб проведут тоболяки 4 маяФото: pixabay.com
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Массовый арт-моб «Победа» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Тобольске 4 мая. Участие в нем примут представители учреждений, предприятий, организаций и жителей города.

На Красной площади Тобольского кремля горожане выстроятся в огромную цифру 75 и замрут на 10 минут. Перед этим каждому участнику выдадут красный дождевик и номер, который соответствует номеру квадрата, в который должен встать участник на площади.

Массовый флешмоб зафиксируют с помощью аэровидеосъемки, после проведения которой будет смонтирован ролик. Принять участие в акции может любой желающий. Заявки принимаются до 10 апреля на адрес электронной почты mauk-center@mail.ru с пометкой арт-моб «Победа», сообщает «Тюменская Линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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