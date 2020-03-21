2020-03-21T12:51:41+03:00
Общество

На тюменские леса «выбросят» более 350 миллионов рублей

Деньги направят на восстановление и сохранение лесного фонда
Алена Кульмухаметова
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На тюменские леса «выбросят» более 350 миллионов рублейНа тюменские леса «выбросят» более 350 миллионов рублейФото: pixabay.com
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На сохранение лесов Тюменской области в 2020 году потратят 364 миллиона рублей. Деньги направят на новую лесопожарную технику и посадочный материал. Всего на региональный проект «Сохранение лесов» в 2020 году потратят 364 миллиона рублей.

Начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов от пожаров департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев рассказал, что большая работа в Тюменской области ведется по обеспечению мер пожарной безопасности. Ведется дистанционный мониторинг, круглосуточно дежурят сотрудники диспетчерской службы лесного хозяйства. Леса патрулируют по воздуху и земле.

Всего в Тюменской области на тушение лесных пожаров в случае их возникновения готовы выйти более 4 тысяч человек и 1 тысячи единиц пожарной техники.

Также помочь может и любой неравнодушный тюменец старше 18 лет. Для этого достаточно направить в департамент лесного комплекса Тюменской области заявление, копию паспорта и документов об образовании и две фотографии размером 3х4. Затем потребуется пройти собеседование. После этого общественному инспектору выдадут удостоверение, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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