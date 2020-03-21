21 Март 2020 2020-03-21T12:51:41+03:00

На тюменские леса «выбросят» более 350 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На сохранение лесов Тюменской области в 2020 году потратят 364 миллиона рублей. Деньги направят на новую лесопожарную технику и посадочный материал. Всего на региональный проект «Сохранение лесов» в 2020 году потратят 364 миллиона рублей.

Начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов от пожаров департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев рассказал, что большая работа в Тюменской области ведется по обеспечению мер пожарной безопасности. Ведется дистанционный мониторинг, круглосуточно дежурят сотрудники диспетчерской службы лесного хозяйства. Леса патрулируют по воздуху и земле.

Всего в Тюменской области на тушение лесных пожаров в случае их возникновения готовы выйти более 4 тысяч человек и 1 тысячи единиц пожарной техники.

Также помочь может и любой неравнодушный тюменец старше 18 лет. Для этого достаточно направить в департамент лесного комплекса Тюменской области заявление, копию паспорта и документов об образовании и две фотографии размером 3х4. Затем потребуется пройти собеседование. После этого общественному инспектору выдадут удостоверение, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU