Ялуторовские модницы «наваляют» уникальную одежду и аксессуары

21 Март 2020 2020-03-21T12:19:44+03:00

Процесс заставляет отвлечься от проблем, хлопот и дает возможность окунуться в релакс-терапию

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Театр молодежной моды KAROLINA и молодежное объединение «Арт Модель» запустили проект по созданию одежды, обуви, аксессуаров из шерсти. Мастер-классы начнутся после 10 апреля.

В группу войдут 10 – 15 человек. С каждой из участниц мастера будут работать индивидуально. Прием заявок от участников идет полным ходом.

– Валяние из шерсти – это очень интересный, занимательный вид художественного творчества. Из войлока можно изготовить игрушки, аксессуары, обувь, панно и даже одежду. С этим процессом может справиться любой начинающий, главное, что результат можно увидеть практически сразу, – говорит специалист по работе с молодежью, руководитель театра молодежной моды «Каролина» Молодежного центра Ялуторовска Вероника Литвинова.

Навыки, полученные на мастер-классах, могут стать толчком в выборе профессии, а для кого-то это останется любимым делом, которое может приносить доход.

Мастерицы уверяют, что процесс валяния заставляет отвлечься от проблем, хлопот и дает возможность окунуться в релакс-терапию, прикасаясь к теплому, мягкому, натуральному материалу, из которого можно сделать практически всё, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU