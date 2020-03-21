Для маленьких тюменцев проводят экоуроки

21 Март 2020 2020-03-21T11:34:41+03:00

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Любить и беречь природу тюменцев учат с дошкольного возраста. Так, в рамках проекта «Эколята-дошколята» для маленьких жителей Каскары был проведен экологический урок по защите редких видов животных в детском саду «Золотой петушок».

Малыши в декабре прошлого года были посвящены в эколят, и этот урок для них уже второй. В пресс-службе главы Тюменского района рассказали, что эколята отнеслись к миссии защитников природы очень ответственно и к новой встрече подготовились: выполнили все домашние задания и с интересом ждали новых.

На занятии детсадовцам рассказали о редких видах животных и про необходимость бережно относиться к домашним питомцам. В завершение встречи маленькие защитники природы дружно отправились на улицу развешивать скворечники, которые сделали вместе с родителями.

На третьем экоуроке планируется, что юные защитники природы будут высаживать на территории детского сада аллею деревьев, посвященную 75-й годовщине Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU