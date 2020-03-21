2020-03-21T11:34:41+03:00
Общество

Для маленьких тюменцев проводят экоуроки

Малышей посвятили в эколят
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Для маленьких тюменцев проводят экоурокиДля маленьких тюменцев проводят экоурокиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Любить и беречь природу тюменцев учат с дошкольного возраста. Так, в рамках проекта «Эколята-дошколята» для маленьких жителей Каскары был проведен экологический урок по защите редких видов животных в детском саду «Золотой петушок».

Малыши в декабре прошлого года были посвящены в эколят, и этот урок для них уже второй. В пресс-службе главы Тюменского района рассказали, что эколята отнеслись к миссии защитников природы очень ответственно и к новой встрече подготовились: выполнили все домашние задания и с интересом ждали новых.

На занятии детсадовцам рассказали о редких видах животных и про необходимость бережно относиться к домашним питомцам. В завершение встречи маленькие защитники природы дружно отправились на улицу развешивать скворечники, которые сделали вместе с родителями.

На третьем экоуроке планируется, что юные защитники природы будут высаживать на территории детского сада аллею деревьев, посвященную 75-й годовщине Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовый арт-моб проведут тоболяки 4 мая
На тюменские леса «выбросят» более 350 миллионов рублей
Ялуторовские модницы «наваляют» уникальную одежду и аксессуары
Для маленьких тюменцев проводят экоуроки
На капремонт с тюменцев собрали 9 миллиардов рублей
Тюменцам советуют протирать смартфоны спиртом
В Тюменской области отремонтируют 175 километров дорог
За лужи в тюменских дворах ответят управляющие компании
Погода в Тюмени 21 марта: в день весеннего равноденствия будет пасмурно
Инна Куликова покинула департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменцы оценивают формат новых рыбных магазинов у дома
Как тюменцы могут защититься от инфекций?
Мошенники «хотят» вернуть тюменцам деньги за купленные в театры билеты
Тюменцев, вернувшихся из-за границы, просят позвонить на телефон горячей линии
Тюменская УК может лишиться права управлять домом из-за трупов птиц
Александр Моор призвал тюменцев ответственно относиться к выполнению рекомендаций эпидемиологов
Тюменцам, возвращающимся из зарубежных поездок, напомнили номера горячей линии
Ешьте на здоровье: главный тюменский диетолог рассказала, как поддержать иммунитет в сезон вирусных заболеваний
В Тюмени открылся волонтерский центр для одиноких пенсионеров и ветеранов ВОВ
Стало холодно? В Тюмени автомойка самовольно подключилась к теплосети
В Тюмени будет звучать сирена
Драка на парковке в Тюмени: мужчину ударили по голове металлическим прутом
В Тюменской области успешный бизнесмен не платил алименты экс-супруге
Посетители тюменской базы отдыха жалуются на жестокое обращение с собаками в упряжках