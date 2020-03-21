2020-03-21T09:31:57+03:00
Общество

На капремонт с тюменцев собрали 9 миллиардов рублей

В 2019 году собираемость взносов превысила 100 процентов
Алена Кульмухаметова
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На капремонт с тюменцев собрали 9 миллиардов рублейНа капремонт с тюменцев собрали 9 миллиардов рублейФото: pixabay.com
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Фонд регионального оператора получил от жителей Тюменской области за весь период действия капремонта более 9 млрд рублей.

Напомним, региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области рассчитана на 2016-2044 годы. В нее включены 7 тыс. 339 многоквартирных домов общей площадью 31 тыс. 876,64 кв. метра, в которых проживают 897 тыс. человек.

С 2016 года в фонды капремонта (регионального оператора, специальные счета ТСЖ, ЖСК, УК) от тюменцев поступило 9 млрд 146,95 млн рублей из начисленных 9 млрд 757,51 млн рублей. В 2019 году уровень собираемости взносов составил 101%, с учетом выплаченной задолженности за прошлые годы.

Одних только пени фонд получил на 19 миллионов рублей. Собранные средства направляются на финансирование работ по капитальному ремонту, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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