2020-03-21T08:23:26+03:00
Общество

Тюменцам советуют протирать смартфоны спиртом

Все гаджеты требуют обработки антисептиками
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам советуют протирать смартфоны спиртомТюменцам советуют протирать смартфоны спиртомФото: pixabay.com
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В период разгула вирусов медики советуют тюменцам дезинфицировать гаджеты. Лучше всего для этого использовать салфетки и гели на основе спирта.

Мобильные телефоны, планшеты, плееры и другие технические новинки горожане часто берут с собой в туалет, ванну, оставляют на грязных поверхностях: столиках, сиденьях, а после берут в руке. Наиболее «грязным» считается мобильный телефон, ведь его прижимают к лицу во время разговора.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует не только чаще мыть руки в сезон вирусов, но и иметь с собой антисептические салфетки или специальные обеззараживающие гели, спреи, салфетки на основе спирта. Подходит и хлоргексидин.

Обрабатывать нужно в первую очередь те части гаджетов, которые могут в какой-либо момент соприкасаться с лицом, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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